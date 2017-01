Kremeľ verí, že Rusko a USA budú spolu dobre vychádzať

Veľký Kremeľský palác v Moskve, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. januára (TASR) - Keď do úradu nastúpi novozvolený americký prezident Donald Trump, Rusku a Spojeným štátom sa možno na základe vzájomnej úcty podarí prekonať súčasné napätie v diplomatických vzťahoch, uviedol dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.povedal novinárom Peskov, pričom dodal, že Moskva a Washington sa nemôžu vo všetkom zhodnúť, avšak ich napäté vzťahy sa môžu znormalizovať, keď si budú prejavovať "vzájomnú úctu".Peskovovo vyhlásenie prišlo po Trumpovej stredajšej tlačovej konferencii, na ktorej novozvolený šéf Bieloho domu vyjadril nádej, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bude mať dobré vzťahy. Peskov privítal Trumpovu ochotu viesť s Ruskom dialóg a dodal, že to obom krajinám pomôže nájsť východisko z mnohých obťažných situácií.Peskov tiež dôrazne poprel, že by Rusko akýmkoľvek spôsobom zasahovalo do amerických prezidentských volieb. Trump sa úradu prezidenta ujme 20. januára.