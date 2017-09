Kremnica má náladu, aj keď počasie veľmi nepraje

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kremnica 3. septembra (TASR) – Tretím dňom pokračuje v Kremnici 37. ročník Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Dnes vymenili návštevníci slnečné okuliare za dáždniky a vetrovky s kapucňami. Na dobrú náladu to však nemá vplyv.Nedeľné festivalové predpoludnie patrí vždy deťom. Študenti HAMU Praha uviedli magickú klauniádu kúziel, trikov a akrobacie vo vesmíre, ktorej dali názov Věc. Klaunská inscenácia študentov tretieho ročníka non-verbálneho divadla na HAMU je o osídľovaní neznámej planéty ľudskou kolóniu. Na mimozemskú planétu dopadne obrovská škatuľa – Vec. Ukrýva množstvo neznámych, ale fascinujúcich objektov od rebríka až po záchodový zvon. Mimozemskí klauni objavujú krásy zo škatule a vymýšľajú s nimi najrôznejšie hry a pravé klaunské hlúposti. Predstavenie je nominované na cenu Zlatý gunár v kategórii pouličné a pohybové produkcie.S inscenáciou Kúpalisko sa predstavilo Nové divadlo z Nitry. Kúpalisko je satirickým, nepatetickým aj drsným pohľadom na odvekú tému mužsko-ženských vzťahov. Päť obyčajných báb a jeden neobyčajný chlap. Obraz toho, čo z nich, ale aj z nás všetkých robí biologická chémia medzi mužom a ženou. Mladí a drzí tvorcovia v réžii Šimona Spišáka spôsobia, že na Kúpalisku Nového divadla stratíte všetky romantické ilúzie a pocítite temnú príťažlivosť živočíšnej vášne… Nové divadlo tvoria umelci, ktorí mnoho rokov budovali špecifickú poetiku Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Nové divadlo v Nitre založili v máji 2016. Aj táto inscenácia má nomináciu na Zlatého gunára.Bratři v tricku z Prahy uviedli cirkusovú klauniádu Prasečí cirkus. Jeho dej vláka divákov do sveta dvoch čudákov, ktorí neobmedzene veria, že keby mali prasatá krídla, celý svet by bol krajší. Blahom krochkali statní bravkovia, krásne svinky aj malé prasiatka, skrátka celá rodina. Aj táto klauniáda získala nomináciu na Zlatého gunára.V kategórii hudobné produkcie sa o cenu uchádzajú aj dve domáce formácie Pressburger Klezmer Band a ZVA 12-28 Band. Jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie Pressburger Klezmer Band si od svojho založenia v roku 1995 získalo množstvo priaznivcov i uznania. Táto prvá slovenská formácia, inšpirujúca sa emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy, je aj jednou z najlepšie hodnotených klezmer kapiel v Európe. Ich piesne zo židovskej, balkánskej a orientálnej hudby, slovenského a cigánskeho folklóru ponúkajú v zmesi hudobných štýlov ako jazz, reggae či latino.Zvolenská kapela ZVA 12-28 Band nazvala svoj koncert Šibenica frajerka, čo je aj názov ich najnovšieho albumu. Svojráznej kapele nechýba patričná dávka recesie, čo dokazujú aj názvy ich doteraz vydaných albumov Hrubá múka, Za fúzy ma poťahaj, Z ruky zobať a Šibenica frajerka. Na scéne sú títo Zvolenčania už 27 rokov.