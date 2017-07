Kremnická samospráva pokračuje v obnove budovy miestnej knižnice

Na snímke je meštiansky dom na Štefánikovom námestí v Kremnice, kde sídli Knižnica Jána Kollára. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Kremnica 23. júla (TASR) - Kremnická samospráva pokračuje v ďalšej obnove meštianskeho domu, v ktorom sídli Knižnica Jána Kollára. Aktuálne sa v budove pokračuje s výmenou okien, ktoré ju vyjdú na 35.000 eur. Nové okná by mali prispieť k zníženiu energetickej náročnosti budovy a tiež nákladov na vykurovanie.priblížil primátor Alexander Ferenčík s tým, že ide o mestskú budovu.Časť okien bola podľa jeho slov vymenená už pred časom, zvyšné okná sa robia v druhej etape. Po jej ukončení bude mať budova vymenené už všetky okná. Na budove tiež pred časom obnovili krytinu.podotkol Ferenčík s tým, že vymieňať sa budú priebežne. Chod knižnice by to podľa jeho slov obmedziť nemalo.