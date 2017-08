Kremnické gagy 2017 privítajú cez víkend autorov a interpretov

Archívna snímka z otvorenia európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava/Kremnica 31. augusta (TASR) – Starobylé banské mesto Kremnica sa tento víkend stane centrom európskeho humoru. V poradí 37. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ponúkne od 1. do 3. septembra umenie viac ako 200 autorov a interpretov zo šiestich štátov Európy, vrátene Slovenska, a z Nového Zélandu.Nominované diela a výkony v ôsmich kategóriách bude sledovať a ocenenia v podobe Zlatého gunára či Trafenej husi udeľovať medzinárodná Akadémia humoru na čele s prezidentkou Zuzanou Kronerovou. Akadémia vyhlási aj najchutnejšie dielo pod titulom Grand Prix 2017.V Uličke slávnych nosov pribudne nos Jána Schustera a otvorená bude aj výstava karikatúr so športovou tematikou k nedožitým narodeninám tohto umelca. Na výstavu naviaže aj tradičná dražba čistého papiera, kde prítomní karikaturisti vytvoria originálne dielo.V kategórii divadelné inscenácie a kabarety sú na ocenenie Zlatý gunár nominované Divadlo v Dlouhé z Prahy, Nové divadlo z Nitry a Divadlo Commedia z Popradu. Nebude chýbať Radošinské naivné divadlo, ktoré sa predstaví s inscenáciou Lás-ka-nie, Divadlo Astorka Korzo '90 príde do Kremnice s hrou Jama deravá.V hudobnej časti festivalu sa predstavia formácie Sto zvířat z Prahy, Pressburger Klezmer Band z Bratislavy a ZVA 12-28 Band zo Zvolena.Na svoje si prídu aj detskí diváci, v programe festivalu sú inscenácie Divadla PIKI z Pezinka, Divadla Gong Bratislava, Divadla LokVar z Prahy či Bratři v tricku z Prahy.Informáciu pre TASR poskytol organizačný tím festivalu.