Kremnickí poslanci rozdelili rezervný fond, peniaze pôjdu aj na Skalku

Na ilustračnej snímke Skalke pri Kremnici. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Kremnica 16. apríla (TASR) - Rekonštrukcia telocvične, cesty pred poštou či realizácia jazierka slúžiaceho ako zásobáreň vody pre zasnežovanie bežkárskych tratí. Aj na tieto investičné akcie prerozdelili kremnickí poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta.priblížil primátor mesta Alexander Ferenčík.Najviac finančných prostriedkov, a to celkom 320.000 eur, vyčlenili poslanci na rekonštrukciu telocvične na Ulici Jula Horvátha, ktorá by sa podľa Ferenčíka mala dokončiť tento rok. Na stavebný dozor súvisiaci s touto stavbou poputuje 2600 eur.Takmer 152.700 eur vyčlenili poslanci na rekonštrukciu cesty a chodníka na Zechenterovej ulici a 1230 eur na projektovú dokumentáciu pre túto rekonštrukciu. Oprava cesty bude podľa Ferenčíka dofinancovaná z dividend Mestských lesov.podotkol Ferenčík.Do zoznamu investičných akcií, ktoré chce mesto hradiť z rezervného fondu, sa dostalo aj obstaranie pozemku od Železníc Slovenskej republiky pod pamätníkom padlým v prvej svetovej vojne. Ten bol podľa Ferenčíka pri veternej smršti zničený a v súčasnosti je uložený v depozite. Mesto by ho preto chcelo obnoviť.Plány má mesto aj na Skalke. Vybudovať tu chce jazierko, ktoré by sa využívalo na zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí. Na projektovú dokumentáciu odsúhlasili poslanci 4000 eur a na samotnú realizáciu 14.000 eur.