Kreslá v baroch a kaviarňach nesmú chýbať

Pohodlné kreslá, ušiaky alebo pohovky sú v moderných prevádzkach v hojnom zastúpení, pretože hosťom prinášajú komfort ako vo vlastnej obývačke.

Čalúnené a masívne kreslá do veľkých priestorov

Hotelové recepcie, haly, izby, zasadacie miestnosti, reštaurácie, bary i kaviarne si bez štýlových kresiel ani nedokážeme predstaviť. Hostia sa v nich vedia pohodlne uvelebiť, oprieť sa a stráviť pri dobrom jedle, nápoji alebo rozhovore aj celé hodiny. Keďže kreslá do barov sú o niečo mohutnejšie ako bežné barové stoličky, častejšie ich vídať v priestranných miestnostiach. Kreslá vyrábané z masívneho dreva sú kvalitné a odolné, avšak pokiaľ ich treba často prenášať z miestnosti do miestnosti, z exteriéru do interiéru, až takou dobrou voľbou nebudú, pretože sú ťažšie. Kaviarenské kresielka možno bez výčitiek kombinovať s kaviarenskými stoličkami, ale radšej nie v rámci jedného stola. Stoja na pevných drevených nohách, no výnimkou nie sú ani moderné kovové nožičky. Čalúnené kreslá sa poťahujú rozličnými látkami alebo kožou, no nezriedka i kombináciou látky a kože. O luxusný zjav sa im stará efektné prešívanie, prípadne prešívanie s gombíkmi na štýl chesterfield. Do ušiakov sa vedia zákazníci pohodlne zaboriť a prečítať si dobrú knihu alebo noviny, no zaiste sa nájdu aj takí, ktorí do kaviarní chodia radi pracovne. Šálka voňavej kávy, prístup na internet a pohodlné kreslo alebo pohovka vytvoria tie najlepšie podmienky na prácu.

Leňošenie na barovej pohovke

Pohovky sú špeciálnym druhom reštauračného, barového alebo kaviarenského vybavenia. Sú rovnako pohodlné ako boxy na sedenie alebo čalúnené kreslá, avšak vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti si ich môže dovoliť iba málo prevádzok. Pohovky skvelo vyniknú v hotelových halách, na zastrešených terasách, v útulných kaviarňach i moderných priestoroch diskoték. Poskytujú sedenie dvom a viacerým ľuďom. Hodia sa k nim nižšie stolíky, kaviarenské kreslá i tradičné stoličky, takže sa u vás pohostí aj väčšia partia zákazníkov. Ako nožičky čalúnených kresiel, i nožičky kaviarenských pohoviek niekedy upútajú netradičným tvarom. Podľa vzoru na čalúnení sa dajú kaviarne a reštaurácie vybaviť v konkrétnom štýle – vidieckom, romantickom, retro, anglickom... Ušiaky sú masívne kreslá, pôsobia oveľa robustnejšie ako tradičné kaviarenské kresielka, preto si ich zaobstarajte iba v prípade, že im nájdete špeciálne miesto. Čo sa týka pohoviek, tie najlepšie vyniknú v nenápadných rohoch kaviarní a barov.