Kresťania oslávia vo štvrtok sviatok Nanebovstúpenia Pána

Bratislava 24. mája (TASR) - Sviatok Nanebovstúpenia Pána oslávi vo štvrtok 25. mája celý kresťanský svet. V katolíckej cirkvi je to prikázaný a významný sviatok. Veriaci ho slávia 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami - Zoslaním Ducha Svätého.Kresťania si v tento sviatok pripomínajú udalosť, keď sa Pán Ježiš na 40. deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi. Vyviedol ich na Olivovú horu až k Betánii a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a pred ich očami sa vznášal do neba a sedí po Božej pravici.Udalosť nanebovstúpenia Pána Ježiša sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o tejto udalosti je možné nájsť v evanjeliách a v knihe Skutky apoštolov.Významným a prikázaným sviatkom je Nanebovstúpenie Pána aj v gréckokatolíckej cirkvi. Vstúpenie Pána Ježiša na nebo slávia i evanjelici a veriaci ďalších kresťanských cirkví.V katolíckej cirkvi sa v piatok po sviatku Nanebovstúpenia Pána začína Novéna k Duchu Svätému, čo je deväťdňové obdobie modlitieb pred svätodušnými sviatkami, ktoré sú známe aj pod názvom Turíce.