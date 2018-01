Kresťanskodemokratická mládež pripomenula Ficovi sľub študentom

Miroslav Dragun, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. januára (TASR) – Kresťanskodemokratická mládež Slovenska odovzdala vo štvrtok na Úrade vlády SR faktúru adresovanú premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Jej predmetom sú dve položky, a to obnova vysokoškolských internátov vo výške 50 miliónov eur bez DPH a nájomné byty pre mladých vo výške 90 miliónov eur bez DPH. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol podpredseda pre regionálne vzťahy Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska Miroslav Dragun.uviedol Dragun s tým, že od tohto obdobia prešli už dva roky. Podľa jeho slov v rozpočtoch na roky 2016, 2017 na tento zámer neboli vyčlenené financie, rovnako to je aj v rozpočte na tento rok.povedal Dragun.uviedol Dragun s tým, že mladých ľudí trápia stavy izieb, podlahy, postele, ale najmä sociálne zariadenia. Dragun pripomenul, že mladí ľudia sú budúcnosťou krajiny, avšak nerobí sa pre nich nič.V prípade nájomných bytoch sa podľa Draguna zatiaľ toho veľa nespravilo.doplnil.Symbolické odovzdanie faktúry bolo prvým krokom Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. V najbližších mesiacoch plánuje navštíviť všetky univerzitné mestá a diskutovať s mladými ľuďmi ako ďalej s týmto stavom.