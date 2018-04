Kriminalisti hľadajú svedkov prepadu vrátnika v pražskom divadle

Ilustračné foto. Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. apríla (TASR) - Pražskí kriminalisti, ktorí vyšetrujú lúpežné prepadnutie vrátnika v Švandovom divadle českej metropoly ešte z 30. decembra 2017, hľadajú svedkov, ktorí by pomohli pri objasnení činu.Maskovaní lupiči vtedy v skorých ranných hodinách poškodeného pripútali k stĺpu v hľadisku a z miesta činu si odviezli trezory a elektroniku. Spôsobenú škodu vyčíslili na 100.000 Kč.Hovorca pražskej polície Tomáš Hulan sa vo štvrtok obrátil so žiadosťou o pomoc na širokú verejnosť po tom, čo niekoľko mesiacov trvajúce skúmanie znalcov neprinieslo kriminalistom konkrétne poznatky, informoval internetový server Novinky.cz.Kriminalisti hľadajú teraz predovšetkým svedkov z vozidla Škoda Fabia kombi modrej farby, ktoré sa pohybovalo v čase lúpežného prepadnutia v okolí divadla. Podľa hovorcových slov sa totiž domnievajú, že títo ľudia mohli vidieť páchateľov pred alebo po čine. Všetci občania, ktorí majú relevantné informácie k lúpeži, by sa mali prihlásiť na telefonickej linke 158.