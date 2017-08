Kriminalisti z Hamburgu pátrajú po brutálnom vrahovi

Ilustračná sníma Foto: TASR - KR PZ v Nitre Foto: TASR - KR PZ v Nitre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 17. augusta (TASR) - Policajní potápači vytiahli dnes na podnet istého občana v Hamburgu z vody ďalšiu časť ľudského tela. S veľkou pravdepodobnosťou jestvuje súvislosť medzi týmto nálezom a podobnými nálezmi z uplynulých dní, uviedli bezpečnostné zdroje.Znamená to, že od začiatku augusta sa v Hamburgu našiel už tucet kusov ľudských tiel, ktoré boli v čase nálezu vzdialené od seba viac ako 20 kilometrov.Vyšetrovatelia predpokladajú, že páchateľ cielene rozdelil kúsky tela obete po vodných plochách severonemeckého prístavného mesta.Iba v utorok našli v jednom z hamburských kanálov ženskú hlavu. Test DNA by mal už najneskôr vo štvrtok objasniť, či hlava patrila nezvestnej žene. Toto očakávanie by však mohol sťažiť fakt, že hlava bola vo vode dlhší čas.Podľa doterajších poznatkov kriminalistov je obeťou 48-ročná žena z Rovníkovej Guiney, ktorá pôsobila ako prostitútka v hamburskej mestskej časti St. Georg.Polícia, ktorá pokračuje vo vyšetrovaní kauzy a pátraní po brutálnom vrahovi, mieni naďalej hľadať ďalšie časti tela zavraždenej. Z taktických dôvodov polícia zatiaľ nezverejnila ani informácie o tom, aké časti tela našla a aké ešte chýbajú, ako ani o tom, či tie nájdené boli zabalené, prípadne ako.