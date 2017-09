Kriminalisti z Liberca stále neobjasnili februárovú vraždu novorodenca

Ilustračné foto. Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liberec 8. septembra (TASR) - Okolo 400 žien vytypovali libereckí kriminalisti na odber vzoriek DNA v súvislosti so stále neobjasneným prípadom vraždy novorodenca z februára tohto roka. Cieľom akcie je nájsť matku dieťaťa, ktorá ho zrejme i usmrtila.Ako informoval internetový server iDNES.cz s odvolaním sa na hovorkyňu krajskej polície Vlastu Suchánkovú, ide o dobrovoľné odovzdávanie vzoriek, ktoré ženy môžu aj odmietnuť. Akciu však sprevádza pochopenie vytypovaných a kriminalisti sa s odmietnutím zatiaľ nestretli.Podobnú akciu si v Libereckom kraji nepamätajú.Odobraté vzorky putujú do Kriminalistického ústavu v Prahe, kde ich porovnávajú so stopami zaistenými na mieste nálezu novorodenca. Súdna pitva potvrdila, že zdravé dieťa, ktoré prišlo na svet bez komplikácii, zomrelo násilnou smrťou.Vzhľadom na neveľkú vzdialenosť od štátnych hraníc spolupracujú kriminalisti aj s kolegami z Nemecka a Poľska, a najnovšie aj zo Slovenska. V spolupráci s cudzineckou políciou dochádza i k preverovaniu cudziniek, ktoré sa trvalo alebo prechodne zdržiavajú v Liberci.