Krištáľové krídlo za rok 2016 získalo dvanásť slovenských osobností

Bratislava 29. januára (TASR) – Dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si dnes večer na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016. V jubilejnom dvadsiatom ročníku bolo nominovaných celkom 28 osobností. O nových laureátoch tohto ocenenia rozhodli odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom je Gabriel Csollár.Ocenenie v kategórii Filantropia získal Ondrej Vrábel, ktorý vo svojich 15 rokoch nezištne vytvára náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať k veľkému počtu mentálne postihnutých detí. Vďaka dostupnosti v piatich jazykoch sa používajú už aj v zahraničí.V kategórii Šport získali krištáľové krídlo bratranci Ladislav a Peter Škantárovci. V roku 2016 po viacerých úspešných kolách svetového pohára získali zlatú olympijskú medailu v Rio de Janeiro vo vodnom slalome v kategórii C2.V kategórii Publicistika a literatúra získal ocenenie básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier. V roku 2016 vydal knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie. Prináša v nej pútavé rozprávanie s mnohými kultúrnymi odkazmi a vlastným výtvarným sprievodom na spôsob stredovekých iluminovaných rukopisov.Štefan Máj si odnáša ocenenie v kategórii Hospodárstvo. Špičkový bankár a zároveň úspešný športovec ako generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne rozhodujúcou mierou prispel k jej pozitívnym hospodárskym výsledkom, vďaka čomu banka v roku 2016 už piatykrát za sebou získala ocenenie Trend Top Banka roka. Štefan Máj sa súčasne stal aj Bankárom roka.Za oblasť Hudby je ocenený vynikajúci slovenský huslista Dalibor Karvay. V roku 2016 vydal CD album Dalibor Karvay – P. I. Čajkovskij v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Svojím interpretačným umením patrí k slovenskej i celoeurópskej husľovej špičke.V kategórii Rock Pop Jazz získal krištáľové krídlo spevák, skladateľ a textár Igor Timko, zakladateľ a líder košickej skupiny No Name. Ich najnovší album S láskou bol v roku 2016 ocenený cenou SOZA ako najúspešnejší album roka. Skupina No Name je veľmi populárna aj v Českej republike, kde osemkrát po sebe získali cenu zlatý slávik v kategórii Slávici bez hraníc.Za oblasť Medicíny a vedy si ocenenie odnáša popredný slovenský onkológ, klinik aj vedec Michal Mego. V roku 2016 publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja nové významné poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu metastázovania a majú význam ako indikátory prognózy a odpovede na liečbu u onkologických pacientov. Prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii.V kategórii Výtvarné umenie získal ocenenie výtvarník Palo Macho. V roku 2016 zavŕšil jednu z významných tvorivých etáp, ktorá sa začala krátko po roku 2000 vydaním veľkolepej monografie, výstavou Konjunkcie/Časová zhoda, súborom katalógov s názvom Sklárske zošity, ktoré spolu s výstavou mapujú jeho tvorivé spolupráce s osobnosťami slovenského výtvarného umenia histórie aj súčasnosti.V kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie si ocenenie prevzala herečka Zuzana Mauréry. Patrí jej za výnimočný herecký výkon vo filme Jana Hřebejka Učiteľka. Jej autentické, rafinované a nejednoznačné stvárnenie hlavnej postavy, učiteľky Drazdechovej, vytvorilo silnú metaforu, ktorá dodáva filmu všeplatný a stále aktuálny rozmer.Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si prevzali Marián Varga a Andrej Glatz. Hudobný skladateľ a klávesový inštrumentalista Marián Varga je jednou z najoriginálnejších osobností slovenskej hudobnej kultúry. Jeho vstup na slovenskú hudobnú scénu v 2. polovici 60. rokov v skupine Prúdy a následne v skupine Collegium Musicum priniesol zásadnú originalitu, novátorstvo a výrazný vývojový posun v slovenskej rockovej hudbe i v slovenskej modernej populárnej hudbe. Pre Vargu je toto ocenenie o to vzácnejšie, že práve dnes oslavuje 70. narodeniny.Manažér jednej z najúspešnejších automobilových značiek na Slovensku, úspešný športovec, diplomat a filantrop Andrej Glatz je výnimočný človek, ktorý za 35 rokov súťažného športového zápolenia v slovenskej reprezentácii dosiahol súhrn víťazstiev, aký doposiaľ nikto neprekonal. So zanietením a plným nasadením sa však ďalej venuje rozvoju športového i rekreačného jazdectva. Športovec Glatz má zaslúžene aj povesť manažéra džentlmena, od základu vybudoval na Slovensku jednu z najznámejších obchodných skupín.“ povedal pre TASR predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Gabriel Csollár.