Kristína má nový album, lupeňmi ruží ho pokrstil maliar Martin Augustín

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Kristína pokrstila v stredu večer v jednom z bratislavských podnikov svoj štvrtý radový album Mať srdce.„Mám pocit šťastia, pretože je to také hudobné dieťa a som veľmi rada, že prišlo na svet po troch rokoch krásnej práce s mojím autorským tímom," povedala speváčka počas večera.„Verím, že si ľudia na albume nájdu to svoje a že sa im bude páčiť. Sú na ňom rôzne témy, ktoré aj mňa ako interpretku veľmi posunuli vpred a sú tam aj pesničky tanečné, my máme v krvi ten slovanský temperament. Teším sa z celého albumu, z každej skladby, ktorá vychádza, ktorá sa tvorí. Je to taký tvorivý proces a ja som umelec," poznamenala Kristína.Zo skladieb na novej štúdiovke vyzdvihla najmä pieseň Mať srdce. „Je to taká špeciálna pesnička, podľa ktorej som nazvala aj ten album. Myslím si, že v dnešnej dobe je to srdce veľmi potrebné. Zároveň, ja keď robím nejakú pieseň, vždy chcem, aby to bolo úprimné, aby to bolo od srdca, aby nič nebolo vypočítané, lebo to je umenie. A som veľmi šťastná, že sa moje skladby dotýkajú všetkých vekových kategórií a že fungujem, že robím to, čo ma baví a som šťastná," dodala speváčka.Album pokrstil maliar Martin Augustín, ktorý maľuje obrazy k textom Kamila Peteraja.„Kristína je taká moja múza, aj keď ju počujem, aj keď ju vidím. Myslím, že keď sa nadeľovalo, Kristína dostala veľa darov. Krásu, krásny čistý hlas a dostala aj niečo, čo má málo ľudí - niečo krásne v duši. A to je cítiť aj v jej pesničkách. Zaprial by som jej, aby toto cédečko bolo pod ochrannými krídlami anjelov," povedal Augustín, ktorý album uviedol do života lupeňmi ruží.Distribútor Kristíniných nosičov Martin Hanuska zároveň krátko po krste odovzdal speváčke za štúdiovku trojnásobnú platinovú platňu. Kristína počas večera zaspievala i niekoľko skladieb z albumu a súčasťou programu bola aj premiéra jej nového videoklipu k piesni Zradila nás chémia.