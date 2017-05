Kristoff vyhral upršanú klasiku Eschborn-Frankfurt, Sagan odstúpil

Slovenský cyklista Peter Sagan čaká na štart cyklistických pretekov Rund um Eschborn-Frankfurt 1. mája 2017 v nemeckom Eschborne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenský cyklista Peter Sagan (uprostred) počas cyklistických pretekov Rund um Eschborn-Frankfurt 1. mája 2017 v nemeckom Eschborne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 1. mája (TASR) - Nórsky cyklista Alexander Kristoff triumfoval v pondelňajších pretekoch Eschborn-Frankfurt. Jazdec stajne Kaťuša-Alpecin sa presadil v záverečnom špurte okliešteného pelotónu a 215,70 km dlhú klasiku v náročných poveternostných podmienkach zvládol za 5:29:33 hodín. Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega Rick Zabel z Nemecka a tretí bol ďalší domáci jazdec John Degenkolb z Trek-Segafredo. Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe z pretekov odstúpil.Organizátori si pre pelotón pripravili náročnú a dlhú trať s niečo vyše 2100 výškovými metrami. Podmienky ešte sťažilo počasie, keďže v okolí Frankfurtu celý deň pršalo a bolo chladno. Krátko po štarte sa od hlavného pola odtrhla osmička Carl Soballa, Antoine Warnier, Jens Wallays, Dries De Bondt, Twan Castelijns, Brian Van Goethem, Nikolaj Trusov a Peter Koning, ktorá si onedlho vytvorila desaťminútový náskok. Ten s pribúdajúcimi kilometrami pomaly klesal. Po polovici pretekov mal hodnotu už iba päť minút. 58 kilometrov pred cieľom vzdal preteky Peter Sagan, ktorý zosadol z bicykla a nastúpil do sprievodného auta Bory. Zo Slovákov tak pokračoval iba Baška, ktorý sa držal v pelotóne. Postupne odstúpili aj domáci favoriti Marcel Kittel a Andre Greipel. Z osmičky na čele ostali iba Wallays a Van Goethem, no aj ich za chvíľu pohltil pelotón. Ten sa v ďalšom priebehu roztrhal na niekoľko skupiniek, na čele jazdilo asi 20 pretekárov. Asi pätnásť kilometrov pred koncom sa odpútala dvojica Jan Tratnik a Aime De Gendt, ktorá si udržala malý náskok, ale tri kilometre pred páskou ich pohltilo 40-členné hlavné pole. V záverečnom špurte si zabezpečil triumf Kristoff. Pre dvadsaťdeväťročného Nóra to bolo tretie víťazstvo v rade na podujatí, čo sa doteraz nikomu nepodarilo.