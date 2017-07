Kritický Sekera: Darmo sa baviť o športe v štáte, ktorý sa nevie postarať o obyčajných ľudí

BOJNICE 31. júla - Situácia v slovenskom športe nie je vôbec priaznivá, chýbajú peniaze a podľa elitného hokejového obrancu Andreja Sekeru to ani nemôže byť lepšie. Podľa neho šport ide ruka v ruke s celkovou situáciou v spoločnosti, ktorá nie je dobrá."Všade na svete sa kradne, ale na Slovensku sa kradne tak, že je to neúnosné," uviedol zadák Edmontonu Andrej Sekera v rozhovore pre denník SME. Naštartovala ho otázka o neustále klesajúcom počte Slovákov v NHL, kde od pôsobí už 11 sezón.„Darmo sa baviť o športe v štáte, ktorý sa nevie postarať o obyčajných ľudí. V takom štáte sa šport robí ťažko. Tam sa to všetko začína. Nie je tu životná úroveň, tak potom ťažko môže byť športová. Ide to ruka v ruke. Tí, ktorí rozhodujú, sa majú dobre, ale väčšina ľudí trpí za nich,” zamyslel sa 31-ročný rodák z Bojníc, citoval ho aj portál sport.sk.

V Amerike je úplne iný svet

Obranca s kvalitnou rozohrávkou, ktorý si v uplynulej sezóne v drese Oilers pripísal 35 bodov za 8 gólov a 25 asistencií (v play-off pridal gól a 2 asistencie), vzápätí dodal: "V Amerike je úplne iný svet. Životná úroveň je inde. O ľudí je postarané, nechýbajú im základné veci a nikto nežije od výplaty k výplate. Nikto nemusí klamať, aby zarobil peniaze, ako je to na Slovensku."Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 použil aj konkrétny príklad, ako na Slovensku veci skôr nefungujú ako fungujú. "Už trinásť rokov chodím každý rok v lete na Slovensko. Za ten čas stále neopravili cestu z Trenčína do Prievidze. A to nehovorím o diaľniciach, ktoré sa tu sľubujú a všetci sa vyhovárajú jeden na druhého. Na Slovensku je problém spraviť diaľnice, ale všade navôkol to problém nie je."

Bývalí hráči sa snažia pomôcť hokeju



Sekeru teší aspoň skutočnosť, že sa spojili viacerí bývalí hokejisti a snažia sa pomôcť slovenskému hokeju. Aj keď samotná snaha nestačí, pokiaľ chýbajú finančné prostriedky.



"Jedna vec je pomoc, druhá vec je mať na to peniaze. A nejde len o hokejový zväz, ale aj o iné športy. Môže tam byť hocikto, keď nie sú adekvátne podmienky v školách či na športoviskách. Bude to stále rovnaké. Keď sa nedokáže slovenská vláda postarať o obyčajných ľudí, ako sa môže postarať o šport? Je dosť ľudí, ktorí chcú pomôcť, ale tiež to nebudú môcť robiť len z lásky k športu, lebo im to nezaplatí účty,” dodal Sekera pre SME.



Andrej Sekera sa počas víkendu stal ďalším z elitných slovenských hokejistov, ktorí vliezli do manželského chomúta. Poslednú júlovú sobotu si v katolíckom kostole v Čereňanoch vzal priateľku Katarínu Filovú, na svadobnej hostine v neďalekom kaštieli nechýbali bratia Marián a Marcel Hossovci, Marián Gáborík či Zdeno Chára.

