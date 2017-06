Kritický týždenník The New Times vyšiel naposledy v printovej podobe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

After 10 years, opposition magazine @the_newtimes ends its print edition. "The money ran out," chief editor says. It will be Web-only now. pic.twitter.com/ZIgLjmMWC1 — Meduza in English (@meduza_en) June 4, 2017

Moskva 5. júna (TASR) - Zatiaľ posledné printové vydanie týždenníka The New Times (niekdajšie Novoje vremja) vyšlo dnes v Moskve so štýlovou obálkou, so snímkou plačúcej tváre a textom Ďakujeme, že ste boli s nami.Politický magazín až do vyriešenia finančných problémov zostane zachovaný čitateľom iba v internetovej podobe, o čom informovala šéfredaktorka Jevgenija Albacová.Kiosky v Ruskej federácii údajne napriek dopytu v stále väčšej miere odmietali predaj kritického magazínu, v Petrohrade dokonca predajcovia záujemcov informovali, že magazín vláda zakázala. Priamy predaj zastavili začiatkom roka. Podľa Albacovej slov však periodikum začnú vydávať opäť, len čo získajú na to finančné prostriedky.Šéfredaktorka ďalej pripomenula, že sa redakcia neustále pokúšala informovať nezávisle a nenechať sa pri tom ovplyvniť ani zo strany štátu, ani zo strany oligarchov či záujmových skupín.zdôraznila Jevgenija Albacová.