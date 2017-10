Kritizovaná poľská vládna strana si zvýšila preferencie

Na ilustračnej snímke protest pred poľským parlamentom vo Varšave. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 2. októbra (TASR) - Parlamentné voľby v Poľsku by na konci septembra 2017 priniesli jasné víťazstvo vládnych konzervatívcov zo strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorých by podporilo 43 percent oslovených ľudí. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky Kantar Public pre poľský denník Fakt, ktoré súčasne znamenajú zvýšenie preferencií vládnej strany oproti podobnému júlovému prieskumu o štyri percentuálne body.Hranicu zvoliteľnosti by prekonalo a do parlamentu by sa dostalo podľa rovnakého zdroja celkove päť politických strán.Za opozičnú Občiansku platformu (PO) by hlasovalo 21 percent (pokles o dva percentuálne body) respondentov, hnutie Kukiz' 15 by podporilo 13 percent (nárast o jeden percentuálny bod), liberálna a proeurópska strana Nowoczesna by získala podľa prieskumu sedem (pokles o štyri percentuálne body) a Poľská ľudová strana (PSL) šesť percent (nárast o tri percentuálne body).Ďalšie politické strany vrátane kedysi vládnuceho Zväzu demokratickej ľavice (SLD) by sa do parlamentu nedostali.Prieskum sa uskutočnil v dňoch 27. a 28. septembra telefonicky na vzorke 1000 poľských občanov.