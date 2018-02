Kritizovaný dolnorakúsky politik slobodných Landbauer rezignoval

Na archívnej snímke Udo Landbauer Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. februára (TASR) - Líder kandidátky Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v nedávnych krajinských voľbách v Dolnom Rakúsku Udo Landbauer rezignoval vo štvrtok v reakcii na škandál okolo spevníka spolku Germania s antisemitskými a národných socialistov velebiacimi textami na všetky politické funkcie.Týka sa to tak jeho postu v krajinskej vláde, v ktorej ho nahradí Gottfried Waldhäusl, ako aj funkcie radného vo Viedenskom Novom Meste.Landbauer, po ktorého demisii volali v uplynulých dňoch viacerí vysoko postavení rakúski politici, sa neujme ani výkonu mandátu poslanca dolnorakúskeho krajinského snemu, ktorý získal počas uplynulého víkendu.Landbauer sa na tlačovej konferencii sťažoval na extrémnu pozornosť, ktorú jemu i jeho rodine v ostatnom čase médiá. Dodal, že rodinu by rád uchránil pred mediálnym tlakom.Predstaviteľ vládnucej FPÖ, ktorý bol viceprezidentom spolku Germania, podľa vlastných slov o spevníku nevedel.Vedenie slobodných prisľúbilo odstúpivšiemu politikovi po objasnení podozrení, ktorým čelil, úplnú politickú rehabilitáciu.Dolnorakúska krajinská hajtmanka a rakúska exministerka vnútra Johanna Miklová-Leitnerová už krátko po zverejnení výsledkov o jasnom víťazstve jej ľudovcov vo voľbách informovala, že s Landbauerom odmieta akúkoľvek spoluprácu.Jej stranícky kolega, rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorý stojí na čele koaličnej vlády so slobodnými, označil Landbauerov krok vo štvrtok za správne vyvodenie osobnej zodpovednosti.