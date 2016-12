Kritizovaný zákon o odpadoch sa bude meniť, potvrdil L. Sólymos

Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. decembra (TASR) - Otvorenie nového zákona o odpadoch pre spoplatnenie igelitových tašiek by sa mohlo využiť aj na zmeny, po ktorých volajú napríklad potravinári či vydavatelia. V rozhovore pre TASR to pripustil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Novelou zákona sa bude parlament zaoberať na svojej najbližšej schôdzi." avizoval šéf rezortu. Prostredníctvom pozmeňujúcich poslaneckých návrhov by sa podľa Sólymosa mohli odstrániť jednoduché veci, na ktorých je zhoda zainteresovaných. Napríklad knihy by sa tak za odpad už viac nepovažovali. Minister poukazuje i na nespokojnosť obchodných reťazcov, ktoré musia po novom riešiť odpad zo svojich značiek produktov.Ďalšie zmeny prinesie podľa Sólymosa "" novela zákona, na ktorej sa má pracovať na budúci rok. Ministerstvo o problematike diskutuje s podnikateľmi, samosprávami i organizáciami zabezpečujúcimi likvidáciu odpadov. "skonštatoval Sólymos.Na zmeny v novej odpadovej legislatíve pred týždňom vyzvala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Potravinári zákon o odpadoch ostro kritizujú, od júla im mnohonásobne zvýšil náklady na likvidáciu odpadov z obalov. Podľa komory musia teraz platiť 6- až 10-násobne vyššie poplatky organizáciám zodpovednosti výrobcov za zabezpečenie spätného zberu odpadov z obalov potravín.Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) ukázal, že väčšina oslovených podnikateľov považuje novú legislatívu za horšiu oproti predchádzajúcej. Tri štvrtiny firiem hodnotilo, že sa im zvýšili, niektorým až päťnásobne, poplatky za odpady. Pribudlo im administratívne zaťaženie, viac registračných povinností. Nové podmienky sa týkajú viac firiem, ktoré sa musia zapojiť do systému. Sólymos avizoval, že byrokracia sa bude riešiť.