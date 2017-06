Kríza vo Venezuele stále otvorenou otázkou

Na ilustračnej snímke z mája 2017 venezuelská Narodná polícia zasahuje v uliciach hlavného mesta Caracas počas protestov študentov. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 1. júna (TASR) - Organizácia amerických štátov (OAS) na svojom stredajšom stretnutí nedokázala dospieť k dohode o riešení zhoršujúcej sa spoločensko-politickej krízy vo Venezuele. Niektoré z členských krajín OAS trvajú na tom, že cudzinci nemajú právo zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely.Rokovanie sa skončilo bez nájdenia konsenzu. Diplomati totiž nedokázali získať dostatočnú podporu ani pre jeden z dvoch návrhov príslušnej rezolúcie. Ministri zahraničných vecí jednotlivých štátov OAS sa preto o niekoľko týždňov zídu opäť. Na stretnutí vo Washingtone boli prítomní predstavitelia všetkých 34 členských štátov OAS.Vo Venezuele prišlo počas protivládnych demonštrácií, ktoré sa začali počiatkom apríla, o život najmenej 60 ľudí.Ľavicovo orientované krajiny, ktoré sympatizujú s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom, vnímajú možný zásah do situácie vo Venezuele za "podkopávanie práv" suverénneho štátu. Niekoľko delegácií navrhlo vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by sprostredkovala nový dialóg medzi venezuelskou vládou a opozíciou.Stretnutie bolo zorganizované bez vedomia Caracasu, ktorý už predtým naznačil úmysel vystúpiť z OAS.Venezuela čelí najhoršej hospodárskej kríze vo svojej histórii, a to aj napriek tomu, že má najväčšie zásoby ropy na svete. Obyvatelia krajiny sú vystavení nedostatku potravín a liekov popri "astronomicky" narastúcej miere inflácie.Demonštranti žiadajú predčasné voľby a oslobodenie desiatok politických väzňov. Samotný Maduro v súčasnej situácii tvrdí, že jeho politickí oponenti a nepriatelia sa snažia o prevrat v krajine, a to za podpory USA.