Križovatku v Košiciach pri nemocnici uzavrú až po sprejazdnení úsekov

Na archívnej fotografii je modernizácia električkových uzlov v Košiciach. Foto: František Iván Foto: František Iván

Košice 3. novembra (TASR) - Križovatku pri "novej nemocnici" na Triede SNP v Košiciach uzavrú až po sprejazdnení všetkých, už takmer dokončených úsekov. Skonštatoval to zhotoviteľ prác na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) spoločnosť Eurovia SR počas štvrtkového (2.11.) kontrolného dňa.Podľa riaditeľa košického závodu Eurovie Štefana Bálinta už s prácami finišujú nielen na križovatke Triedy SNP so Šafárikovou triedou, ale aj s Ružínskou ulicou. Onedlho sa motoristi dostanú svojimi vozidlami aj z Popradskej ulice cez koľajový prejazd, s plynulým pokračovaním jazdy v smere k amfiteátru.Riaditeľ košického magistrátu Peter Lazúr sa zaujímal o situáciu ohľadom celej Triedy SNP, od amfiteátra až po Bardejovskú ulicu.vysvetlil Bálint.Čiastočné uzavretie križovatky Triedy SNP s Ipeľskou ulicou je však podľa zhotoviteľa podmienené sprejazdnením koľajového prejazdu od Popradskej k amfiteátru, ako i koľajových prejazdov križovatiek Triedy SNP so Šafárikovou triedou a Ružínskou ulicou.dodal Bálint.Práve križovatku s Ipeľskou ulicou považuje Lazúr v súvislosti s jej uzavretím za "gordický uzol" tejto ucelenej časti stavby MET. Stavbári ho ale ubezpečili, že tam ostanú zachované prejazdy cez električkové koľajnice pre autobusy mestskej hromadnej dopravy aj záchranárske vozidlá v smere od nemocnice na Ipeľskú aj naopak.Na Komenského ulici robí Eurovia už iba dokončovacie práce, ktoré si vyžiadalo pri preberacom konaní mesto Košice ako investor stavby. Všetko by malo byť hotové najneskôr do konca tohto, respektíve začiatkom budúceho týždňa. Naďalej platí, že po získaní všetkých zákonom predpísaných povolení by mala byť električková doprava spustená na Komenského ulici najneskôr do konca decembra.