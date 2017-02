Krízový stav kvôli masovej migrácii v Maďarsku predĺžili do septembra

Na archívnej snímke migranti sledujú policajtov, ktorí strážia vchod do tábora v Debrecíne 29. júna 2015. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Budapešť 15. februára (TASR) - Maďarská vláda predĺžila krízový stav súvisiaci s masovou migráciou až do 7. septembra. Podľa agentúry MTI to dnes oznámil poradca predsedu maďarskej vlády pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi.Podľa jeho slov na maďarských hraniciach registrujú denne 60-80, a niekedy aj do 150 pokusov o narušenie hraníc. Deje sa tak najmä na maďarsko-srbskom úseku, ale predĺženie krízovej situácie si vyžaduje aj situácia na hraniciach s Ukrajinou či Rumunskom.Maďarský minister vnútra Sándor Pintér vyhlásil vlani 9. marca pre celé územie Maďarska migračný krízový stav. Ten okrem iného umožňuje nasadenie armády, aby pomohla polícii so strážením hraníc či inými aktivitami súvisiacimi s prichádzajúcimi migrantmi.