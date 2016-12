Krkavčí rodičia zamkýnali deti do izby bez kúrenia a s trochou jedla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Halifax 28. decembra (TASR) - Polícia a pracovníci sociálneho úradu v meste Halifax v americkom štáte Pensylvánia v utorok oznámili, že tri vychudnuté malé deti boli zamkýnané každú noc do izby bez vykurovania a iba s malou porciou jedla. Boli ako "zvieratá v klietke" a dvom z nich hrozila smrť v dôsledku týrania a zanedbávania starostlivosti.Manželov Joshuu a Brandi Weyantovcov obvinili z ťažkého ublíženia na zdraví, nezákonného väznenia a z ďalších súvisiacich trestných činov. Nachádzajú sa vo väzbe v okrese Dauphin s možnosťou prepustenia na kauciu vo výške milión dolárov pre každého.Webová stránka Pennlive.com informovala, že lekár, ktorý deti po privezení do nemocnice v polovici decembra vyšetril, povedal, že dve z nich delilo od smrti len niekoľko dní.Vyšetrovatelia podozrievajú manželov, že deťom prestali dávať stravu v septembri a odvtedy sa o ne nestarali.Brandi Weyantová počas vypočúvania pripísala vinu za toto týranie manželovi. Joshua Weyant poprel, že deti týral, ale dodal, že nechcel, aby sa "prejedali".Deti povedali úradom, že ich zamkýnali v detskej izbe vždy v noci. Búchali na stenu, aby ich pustili na toaletu, ale keď nikto neprišiel, uľavili si v izbe.Keď sa tam úrady objavili, deti - šesťročný chlapec a dve dievčatá vo veku štyri a päť rokov - boli veľmi vychudnuté, kožu mali pokrytú stvrdnutými chlpmi podobnými zvieracej srsti, špinou, stolicou a močom. "uvádzalo sa v policajnej správe. Na všetkých našli stopy po fyzickom týraní.Podľa súdnych dokumentov šesťročný chlapec vážil iba 12,2 kilogramu a päťročné dievča 10,4 kilogramu, pričom malo taký nedostatok brušného tuku, že hrozil kolaps vnútorných orgánov.Lekár v nemocnici uviedol, že keby deti nedostali lekársku pomoc, pravdepodobne by dve staršie do niekoľkých dní či týždňov zomreli následkom domáceho týrania a zlého zaobchádzania.