Krok a Kalafut vypadli z nominácie na Rusko, Lipták: Zvládneme to

Na snímke uprostred tréner reprezentácie SR Martin Lipták. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenská hádzanárska reprezentácia sa od pondelka pripravuje v Bratislave na vyvrcholenie kvalifikácie ME 2018. V stredu čaká zverencov trénera Martina Liptáka kľúčový súboj s Ruskom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, na záver sa predstavia na palubovke jasného lídra skupiny Švédska (17. júna v Lidköpingu).Slováci dokázali v Rusku v dueli 6. kvalifikačnej skupiny vydolovať bod po remíze 31:31, teraz potrebujú na zreálnenie postupovej šance vyhrať.povedal Lipták pred pondelňajším tréningom v bratislavskej Hant aréne.Kouč musel v porovnaní s pôvodnou nomináciou urobiť ďalšie vynútené zmeny. Z kádra vypadli Dominik Krok a Dominik Kalafut.vysvetlil Lipták. Namiesto nich povolal do svojho výberu Mateja Mikitu (B.Braun Gyöngyös/Maď.) a Branislava Cigáňa (HK Agro Topoľčany). Napriek problémom s členkom nechýbal na zraze Tomáš Urban, ktorý cez víkend v drese ThSV Eisenach odohral duel druhej nemeckej budnesligy a zápasové zaťaženie zvládol.Slovenský tím si ešte pred zápasom s Ruskom vyskúša aj palubovku na zimnom štadióne.dodal Lipták.V tabuľke 6. kvalifikačnej skupiny patrí Slovensku s dvoma bodmi momentálne tretia priečka za už istým postupujúcim Švédskom (8) a Čiernou Horou (4), štvrté je za nimi o skóre Rusko (2). Na šampionát do Chorvátska sa prebojujú dve najlepšie mužstvá.