Kroky Babišových blízkych s akciami farmy mali kryť stopy k Agrofertu

Líder českej politickej strany ANO a bývalý minister financií Andrej Babiš spolu s manželkou Monikou, archívne foto. Foto: Teraz.sk/Facebook Andreja Babiša Foto: Teraz.sk/Facebook Andreja Babiša

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. augusta (TASR) - Ľudia blízki šéfovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi podľa českej polície údajne urobili v kauze Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo) zastierací manéver, ktorý mal zneprehľadniť vlastnícku štruktúru firmy, a tak zamiesť stopy vedúce k Babišovmu koncernu Agrofert. Dnes to napísal portál iRozhlas.cz s odvolaním sa na text policajnej žiadosti o vydanie Babiša na trestné stíhanie, ktorú detektívi poslali do parlamentu. Samotný Babiš zatiaľ žiadosť nedostal, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Krok blízkych Babišových ľudí mal znejasniť vlastnícke vzťahy v spoločnosti Farm a Bocianie hniezdo, aby jej pridelili dotáciu, na ktorú by ako súčasť obrovského Agrofertu nemala nárok. Uviedla to polícia v žiadosti a dodala, že tento manéver uskutočnil brat Babišovej súčasnej manželky. Vyšetrovatelia sú presvedčení, že vo februári 2008 účelovo nakúpil časť akcií Bocianieho hniezda od Babišovej dcéry, jeho syna a partnerky, terajšej manželky.Brat sa stal väčšinovým akcionárom spoločnosti, ktorá až do roku 2007 patrila pod Agrofert - z neho bola vtedy ešte ako ZZN Agro Pelhřimov, a.s., papierovo vyčlenená.Fiktívne prevody mali ďalej zastrieť totožnosť skutočného vlastníka a osoby s vplyvnom na túto spoločnosť, teda Andreja Babiša, uviedla polícia v žiadosti o vydanie Babiša a jeho spolupracovníka Jaroslava Faltýnka. Ten bol v čase prevodu akcií firmy na Babišových príbuzných členom predstavenstva ZZN Agro Pelhřimov, a.s., i Agrofertu.Vďaka fiktívnym prevodom získala farma Bocianie hniezdo dotáciu 50 miliónov českých korún, ktorá je určená len malým a stredným podnikom bez napojenia na ďalšie firmy.Babiš je podľa svojich slov zaskočený tým, že informácie zo žiadosti už majú novinári, pričom on sám ju ešte nedostal.povedal dnes denníku Právo.dodal šéf vládneho hnutia ANO. Poprel aj tvrdenie polície z textu jej žiadosti, že celý proces vedúci k udeleniu dotácie riadil a organizoval.Babišovi hrozí trest päť až desať rokov väzenia, ktorý sa udeľuje za obzvlášť závažný trestný čin dotačného podvodu spáchaný formou účastníctva a za obzvlášť závažný zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Práve za tieto trestné činy chce polícia Babiša stíhať.Šéf ANO už v utorok vyhlásil, že žiadosť o jeho vydanie je zúfalou snahou tradičných politikov a ich skorumpovaného systému zbaviť sa ho a ovplyvniť voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu. Budú sa konať 20.-21. októbra.