Kronikárka Hollywoodu Jackie Collinsová by mala 80 rokov

Beverly Hills/Bratislava 4. októbra (TASR) - Britsko-americkú spisovateľku Jackie Collinsovú preslávili vzrušujúce príbehy z prostredia nablýskaného amerického Hollywoodu. Od narodenia autorky desiatok knižných bestsellerov uplynie v stredu 4. októbra 80 rokov.Napísala 32 románov, z ktorých väčšina sa objavila na zozname bestsellerov zostavovanom denníkom The New York Times. Vo svete sa predalo asi 500 miliónov kusov jej kníh, ktoré boli preložené do 40 jazykov sveta. Osem z nich poslúžilo ako predloha k filmom alebo televíznym seriálom.Jacqueline Jill Collinsová sa narodila 4. októbra 1937 v Londýne v Spojenom kráľovstve. Budúca spisovateľka sa ocitla v americkom Hollywoode, keď mala 15 rokov. Odchodu do Spojených štátov amerických (USA) predchádzalo jej vylúčenie z dievčenskej školy za fajčenie, záškoláctvo a búrlivý život, aký neskôr prežívali mnohé jej románové postavy.Už Collinsovej prvá kniha Svet je plný ženatých mužov (The World Is Full of Married Men) z roku 1968 vyvolala senzáciu vďaka farbistým sexuálnym scénam a pranierovaniu falošnej morálky. Nasledovali bestsellery ako Hollywoodske manželky (Hollywood Wives, 1983), Šéfka (Lady Boss, 1990), Americká hviezda (American Star, 1993), Nebezpečný bozk (Dangerous Kiss, 1999), Hollywoodske rozvody (Hollywood Divorces, 2003), Na smrť krásna (Drop Dead Beautiful, 2007) a mnohé ďalšie romány nasiaknuté glamourom starého Hollywoodu.Rozprávačka kontroverzných príbehov napísala diela, prostredníctvom ktorých svojim čitateľom otvorila dvere do honosných víl bohatých ľudí, kde sa odohrávali pompézne hollywoodske večierky, škandalózne vzťahové aféry, ale aj temné zločiny. Pozlátený svet najvyššej americkej smotánky zobrazovala "bez servítky" a napriek tomu, že nikdy nedosiahla uznanie literárnej kritiky, úprimnosťou svojich diel opantala milióny čitateľov na celom svete.Literátka bola mladšou sestrou známej herečky Joan Collinsovej, ktorá účinkovala vo filmoch nakrútených podľa jej románov.Úspešná spisovateľka Jackie Collinsová zomrela 19. septembra 2015 v kalifornskom meste Beverly Hills. Vo veku 77 rokov podľahla rakovine prsníka, ktorú pred verejnosťou dlhý čas tajila.