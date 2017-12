Krstajič by mal Srbsko viesť aj na šampionáte v Rusku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 29. decembra (TASR) - Mladen Krstajič by mal srbskú futbalovú reprezentáciu viesť aj na budúcoročných majstrovstvách sveta v Rusku. Štyridsaťtriročný bývalý úspešný hráč prebral tím na konci októbra po odvolanom Slavoljubovi Muslinovi ako dočasný tréner.Podľa srbskej tlačovej agentúry Tanjug by mal pokračovať vo funkcii. Srbi na šampionát do Ruska postúpili vďaka prvému miestu v kvalifikačnej F-skupine. Na MS sa stretnú v E-skupine s Brazíliou, Švajčiarskom a Kostarikou.