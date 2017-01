Kruhová križovatka v Petržalke by mohla byť skolaudovaná v apríli

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Nová veľká okružná križovatka na konci bratislavskej Petržalky smerom na Jarovce, v blízkosti výstavby nových obytných zón Slnečnice a Južné mesto, by mohla byť skolaudovaná v polovici apríla. Predpokladom však je obnova kolaudačného konania po tom, ako bude osadené nové dopravné značenie. S prácami chce začať investor v polovici februára, ak to počasie dovolí a povolia pretrvávajúce mrazy. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Cresco Group, a. s., Štefan Beleš."Veľká okružná križovatka je stavebne dokončená už približne dva mesiace a aktuálne prebiehajú kolaudačné konania," hovorí Beleš. Ide o štyri samostatné konania, podľa príslušnosti k jednotlivým stavebným úradom. Dve z nich však boli ešte minulý rok pozastavené, a to pre nevyriešené dopravné značenie. Podľa Beleša prišla totiž v októbri od úradov požiadavka na zmenu pôvodne naprojektovaného dopravného značenia podľa stavebného povolenia, čo bolo v čase, keď sa kruhový objazd dokončoval. "Po dlhom procese sa nám v polovici januára podarilo odsúhlasiť s príslušným úradom také riešenie portálového dopravného značenia, ktoré je realizovateľné aj z majetko-právneho aj technického hľadiska," približuje Beleš.Či bude možné presmerovať dopravu na križovatku aj pred týmto termínom, teda pred aprílom, developer povedať v súčasnosti nevie. Takéto rozhodnutie totiž nie je v jeho kompetencii. Súčasťou úplného ukončenia prác je okrem toho aj likvidácia dočasných obchádzok a dokončenie okrajových častí križovatky, na ktoré sa obchádzky napájali.Zmena pôvodne naprojektovaného dopravného značenia na tzv. portálové značky si zároveň vyžiadala podľa Beleša aj mierne navýšenie nákladov. Pôvodne sa celkové investičné náklady, vrátane všetkých prislúchajúcich objektov, odhadovali na približne tri milióny eur. V tejto sume bola zahrnutá tiež hodnota pozemkov, na ktorých sa križovatka nachádza.Financovanie výstavby však podľa spoločnosti zostáva naďalej otvorenou otázkou. "V otázke financovania nenastal žiadny posun. Ďalšie rokovania neprebehli, avšak aj naďalej budeme vyvíjať snahu o doriešenie tejto veci," podotýka Beleš, podľa ktorého stavbu zatiaľ financuje iba Crecso Group úverom z vlastných zdrojov. Napriek tomu, že ide o križovatku mestského významu, doteraz sa podľa neho na rokovaniach nenašlo vhodné riešenie financovania. "Ako sme už informovali minulý rok, zatiaľ nad touto alternatívou neuvažujeme," odpovedal na otázku, či stále neuvažujú nad prípadným vymáhaním časti nákladov.Povoľovanie v rámci novej križovatky bolo rozdelené do piatich samostatných konaní, všetky potrebné povolenia získala spoločnosť v júni 2015. Stavebne jeho výstavbu povoľovali tri stavebné úrady, a to okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, mestská časť Petržalka a hlavné mesto. Vybudovanie kruhového objazdu bolo podmienkou pri vydávaní záväzného stanoviska mesta tak, aby sa zabezpečila priepustnosť dopravy vzhľadom na plánovanú výstavbu. Následne v novembri začala spoločnosť s vyvolanými prekládkami sietí. Okrem toho sa vyberal dodávateľ prác a riešila otázka financovania.