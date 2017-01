Kruhový objazd v centre Rimavskej Soboty má byť postavený do polroka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Rimavská Sobota 5. januára (TASR) – Kruhový objazd na Malohontskej a Jánošíkovej ulici v centre Rimavskej Soboty, ktorý nahradí jednu z najrušnejších križovatiek v meste, by mal byť postavený do konca prvého polroka tohto roka. TASR to potvrdil primátor mesta a poslanec Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jozef Šimko.podotkol Šimko, podľa ktorého už od júna 2016 vybavujú všetky potrebné formality.zdôraznil primátor.V minuloročnom rozpočte poslanci Zastupiteľstva BBSK vyčlenili na stavbu tejto kruhovej križovatky 180.000 eur, podľa Šimka však budú musieť túto záležitosť opätovne prerokovať.avizoval.Nevýhodou súčasnej križovatky na Malohontskej ulici je jej komplikované riešenie, ktoré cez ňu neumožňuje priamy prejazd v smere po Jánošíkovej ulici. Mesto tak z dopravného hľadiska prakticky rozdeľuje na dve časti. Malohontská ulica zároveň patrí medzi najrušnejšie komunikácie v Rimavskej Sobote, nakoľko pre neexistujúci severojužný obchvat mesta cez ňu smeruje aj tranzitná doprava.