Kruhový objazd v centre Rimavskej Soboty odovzdali do užívania

Na snímke kruhový objazd na križovatke Malohontskej a Jánošíkovej ulice v Rimavskej Sobote, ktorý Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s miestnou samosprávou budoval od augusta tohto roka, odovzdali do užívania v piatok 27. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Caban Foto: FOTO TASR - Branislav Caban

Rimavská Sobota 27. októbra (TASR) – Kruhový objazd na križovatke Malohontskej a Jánošíkovej ulice v Rimavskej Sobote, ktorý Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s miestnou samosprávou budoval od augusta tohto roka, odovzdali v piatok do užívania. Podľa slov primátora Jozefa Šimka ide vlastne o akési srdce mesta, pretože spája Hlavné námestie s okolitými ulicami i mestskou časťou Tomašová a zároveň je i hlavným cestným koridorom do Maďarska.uviedol primátor počas otvorenia.Stavbu financoval BBSK, ktorý na ňu ešte v minuloročnom rozpočte vyčlenil sumu 180.000 eur. Samospráva prispela 13.000 eurami na vypracovanie projektovej dokumentácie. Počas celej doby budovania objazdu bola pre všetku dopravu uzatvorená Malohontská ulica, ktorá je najrušnejšou komunikáciou v meste. Podľa primátora to bola podmienka, ktorú mestu stanovil Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote.Nevýhodou doterajšej križovatky na Malohontskej a Jánošíkovej bolo jej komplikované riešenie, ktoré cez ňu neumožňovalo priamy prejazd v smere po Jánošíkovej. Mesto tak z dopravného hľadiska prakticky rozdeľovalo na dve časti. Malohontská je zároveň zaťažovaná aj tranzitnou dopravou, ktorá cez ňu smeruje pre neexistujúci severojužný obchvat mesta.