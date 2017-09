Kruhový objazd v Rimavskej Sobote by mal byť hotový do 15. októbra

Jozef Šimko Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 21. septembra (TASR) – Kruhový objazd na križovatke ulíc Malohontská a Jánošíkova v centre Rimavskej Soboty, ktorého výstavba sa začala v auguste, by mal byť dokončený 15. októbra. Informoval o tom primátor Rimavskej Soboty a poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jozef Šimko.konkretizoval primátor s tým, že okolo 20. až 23. októbra by ho mohli odovzdať do užívania. „“ dodal.Stavbu financuje BBSK, ktorý na ňu ešte v minuloročnom rozpočte vyčlenil sumu 180.000 eur. Počas budovania objazdu je pre všetku dopravu uzatvorená Malohontská ulica, ktorá je najrušnejšou komunikáciou v meste. Podľa primátora to bola podmienka, ktorú mestu stanovil Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote.Nevýhodou doterajšej križovatky na Malohontskej a Jánošíkovej bolo jej komplikované riešenie, ktoré cez ňu neumožňovalo priamy prejazd v smere po Jánošíkovej. Mesto tak z dopravného hľadiska prakticky rozdeľovalo na dve časti. Malohontská je zároveň zaťažovaná aj tranzitnou dopravou, ktorá cez ňu smeruje pre neexistujúci severojužný obchvat mesta.