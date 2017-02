Krutá zima v Mongolsku ohrozuje živobytie pastierskych rodín

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ulanbátar/Peking 16. februára (TASR) - Krutá zima v Mongolsku ohrozuje živobytie vyše 150.000 nomádskych pastierov a ich rodinných príslušníkov, a to iba rok po minuloročnej extrémnej zime, ktorá zabila viac než milión poľnohospodárskych zvierat. Uviedol to dnes Červený kríž, podľa ktorého je na pomoc 2740 najohrozenejším rodinám potrebná suma 650.000 dolárov (611.455 eur).Osobitne zraniteľné sú rodiny, ktoré ešte stále trpia dôsledkami minuloročného dzudu - extrémneho podnebného fenoménu špecifického pre Mongolsko, pre ktorý je typické letné sucho a dlhá zima s množstvom snehu a silnými mrazmi od mínus 40 do mínus 50 stupňov Celzia.V krajine už uhynulo vyše 40.000 kráv a iných hospodárskych zvierat a očakáva sa, že toto číslo prudko vzrastie v nadchádzajúcich mrazivých mesiacoch, kým príde jar, keďže zvieratá sú zoslabnuté.Dzud sa zvyčajne vyskytuje každých 12 rokov, ale tentoraz zasiahol krajinu dva roky po sebe. Vlani zabil viac ako milión kusov hospodárskych zvierat, ktoré sú jediným zdrojom potravy, dopravy a vonkajšieho príjmu pre takmer polovicu z troch miliónov obyvateľov Mongolska.Mnohé pastierske rodiny prídu o svoj dobytok a živobytie a "nebudú mať inú možnosť, ako odísť do slumov na predmestí metropoly Ulanbátar a ďalších miest, kde budú čeliť veľkej sociálnej a ekonomickej núdzi", varovala šéfka pekinskej kancelárie Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca Gwendolyn Pangová.Podľa vyjadrenia Červeného kríža pokrýva v súčasnosti 70 percent Mongolska sneh a ohrozených je 157.000 ľudí v 17 z 21 mongolských provincií.