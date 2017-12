Kryptomeny majú budúcnosť, ale zrejme neprežijú v dnešnej podobe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. decembra (TASR) - Názory na trh s kryptomenami sa výrazne líšia. Na jednej strane ich šéf J.P. Morgan Jamie Dimon považuje za podvod a tých, ktorí do nich investujú, nazval hlupákmi. Na strane druhej mnoho ľudí považuje kryptomeny za jednu z najrevolučnejších síl vo finančnom sektore.Mnohých ľudí však zaujíma predovšetkým to, aká je hodnota týchto mien a prečo kurz bitcoinu vyskočil až na 20.000 USD. Aktuálne je odpoveď na ňu jednoduchá, že neexistujú fundamenty.Dokonca aj Robert Shiller, ktorý v roku 2013 získal Cenu Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za analýzu cien aktív, nedávno uviedol, že hodnota bitcoinu jeNepochybne existuje na trhu s kryptomenami obrovská miera špekulácie, ale keď táto bublina spľasne a aktuálna móda prejde, hodnota jednotlivých mien zrejme bude závisieť od ich využiteľnosti.V čase vzniku bitcoinu v roku 2009 jeho cieľom bolo vytvorenie elektronického platobného systému, ktorý by nepoznal hranice. Aktuálne je jeho problémom, že pri rekordnom objeme transakcií sú rýchlejšie tradičné platobné systémy lepším nástrojom. Ťažko povedať, či má bitcoin inú hodnotu okrem viery ľudí, ktorí s ním obchodujú. Mnohí však tvrdia, že sa môže staťčo by zrejme znamenalo, že jeho hodnota bude rásť.Je však pravdepodobné, že v budúcnosti môžu prekonať bitcoin iné digitálne meny z dôvodu svojej využiteľnosti, ako je napríklad Ethereum. Táto kryptomena takisto ako bitcoin využíva technológiu blockchain a je špecificky vyvinutá na takzvané, ktoré sa zrealizujú, keď všetky strany, ktoré sú súčasťou kontraktu, splnia všetky určené podmienky. To odstraňuje potrebu komplikovanej administratívy rovnako ako chyby.Najväčším rizikom ohrozujúcim kryptomeny je, že ľudia im prestanú dôverovať, alebo že ich nahradí niečo lepšie. Podľa expertov kryptomeny majú svoju budúcnosť, ale zrejme neprežijú vo svojej aktuálnej forme. Jedným z pozitív aktuálnej bubliny je, že mnohým odvetviam prinesie niektoré skutočné inovácie, pričom sa naučíme o niečo lepšie rozumieť ich hodnote.