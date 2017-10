Krytá plaváreň Štiavničky je najnáročnejším športoviskom v meste

Plaváreň Štiavničky. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 5. októbra (TASR) – Krytá plaváreň na banskobystrických Štiavničkách, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je mestská spoločnosť MBB, sa počas tohto roka dočkala investícií do bežných opráv približne 90.000 eur. Vlani to bolo 43.000 a rok predtým 24.000 eur. Konštatoval to generálny riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva Dušan Argaláš, ktorý tvrdí, že je to najkrajšia verejná krytá plaváreň na Slovensku.Krytá plaváreň Štiavničky v zrekonštruovanej podobe slúži verejnosti už siedmy rok a návštevníkom ponúka 50-metrový osemdráhový plavecký bazén, parnú saunu, relaxačný bazén s atrakciami, detský bazén a 73 metrov dlhý tobogan s dojazdovým bazénom. V objekte plavárne sa nachádzajú i súkromné prevádzky sauny, športového obchodu a gastro zariadenia.Podľa Argaláša plaváreň patrí v meste pod Urpínom medzi najnavštevovanejšie športoviská.zhodnotil.Krytá plaváreň je podľa Argaláša aj najnáročnejším športoviskom v meste na financovanie prevádzky. V roku 2016 dosiahli kompletné ročné výdavky prevádzky takmer 1,3 milióna eur. Krytie výdavkov zabezpečovali vlastné príjmy zo vstupov a prenájmov dráh vo výške 620.000 eur a poskytnutá mestská dotácia v sume 630.000 eur.Ako Argaláš poznamenal, po siedmich rokoch prevádzky plavárne sa postupne navyšuje potreba investovania do bežných opráv a údržby. Pripomenul tiež, že hendikepovaní plavci majú už dnes k dispozícii samostatnú šatňu s bezbariérovým sprchovacím kútom a šatne vybavili odstredivkou na plavky.