KS bude rozhodovať v prípade lekára obžalovaného z detskej pornografie

Bratislava 14. februára (TASR) – Krajský súd (KS) v Bratislave bude dnes rozhodovať o lekárovi Marcelovi B., ktorého v lete minulého roka prvostupňový súd oslobodil spod obžaloby z trestného činu prechovávania detskej pornografie. O termíne pojednávania informuje na svojej internetovej stránke Ministerstvo spravodlivosti SR.Okresný súd (OS) Bratislava V v júli minulého roka primára urgentného príjmu bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Marcela B. spod obžaloby oslobodil.Vykonaným dokazovaním, najmä znaleckými posudkami a výpoveďami svedkov, nebola podľa OS Bratislava V preukázaná vina obžalovaného z pokračujúceho prečinu.Prokurátor sa však voči rozsudku odvolal.Podľa obžaloby mal lekár vo svojich počítačoch v rokoch 2006 až 2010 prechovávať rôzne obrazové súbory s vyobrazením osôb mladších ako 15 rokov s obnaženými pohlavnými orgánmi. Okrem toho mal sťahovať fotosekvencie zobrazujúcich obnažených maloletých chlapcov a platiť za to virtuálnou kartou.Obžalovaný primár akúkoľvek vinu v tomto prípade od začiatku popieral a celú situáciu označil za absurdnú. Ako sa detská pornografia dostala do jeho počítačov, nevedel.Pozitívne sa vtedy o Marcelovi B. vyjadrili aj jeho kolegovia z práce či riaditeľ nemocnice. Podľa ich slov ide o výborného človeka, odborníka, na ktorého sa nikto nesťažoval, že by sa k detským pacientom správal spôsobom, ktorý by svedčil o jeho sexuálnej orientácii smerom k detskej pornografii.