KSČM bude s ANO opäť rokovať: Vedenie KDU-ČSL odmietlo menšinovú vládu

Praha 27. októbra (TASR) - Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) bude s hnutím ANO po druhý raz rokovať na budúci utorok. Komunisti pritom budú pre seba žiadať kreslo podpredsedu v Poslaneckej snemovni. O prípadnej podpore menšinovej vláde širšie vedenie KSČM ale zatiaľ hlasovať nebude, najprv chce totiž o nej rokovať v regiónoch, oznámil v piatok šéf KSČM Vojtěch Filip.Z dôvodu hodnotenia volebných výsledkov sa v piatok zišli aj predstavitelia KDU-ČSL, priblížila spravodajská stanica ČT24. Širšie vedenie ľudovcov chce odchod do opozície, pričom strana by podľa nich nemala umožniť vznik menšinovej vlády ANO. Takéto stanovisko sa však ešte musí odobriť na celoštátnej straníckej konferencii.povedal predseda strany Pavol Bělobrádek. Predpokladá sa pritom, že celoštátna konferencia KDU-ČSL stanovisko širšieho vedenia potvrdí.Zísť by sa čoskoro mali aj novozvolení poslanci ČSSD, ktorí si zvolia vedenie svojho poslaneckého klubu, pripomenula ČT24.