KSČM ide do volieb s Programom pre budúcnosť

Na archívnej snímke Vojtěch Filip. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Občania Českej republiky si v piatok a sobotu (20. a 21. októbra) budú voliť nových poslancov do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.KSČM je česká parlamentná ľavicová politická strana, ktorá sa hlási myšlienkam k marxizmu-leninizmu. Vznikla 31. marca v roku 1990 a je právnym nástupcom Komunistickej strany Česko-Slovenska. Za chyby minulosti sa od roku 1990 opakovane ospravedlnila.Predsedom strany je od októbra 2005 Vojtěch Filip, ktorý nahradil vo funkcii Miroslava Grebeníčka. Stanovy KSČM boli schválené na IX. zjazde v Prahe 15. mája 2016. KSČM v marci 2009 pomohla ČSSD vysloviť vláde Mirka Topolánka nedôveru.Logom a volebným znakom KSČM sú dve čerešne so zeleným lístkom.V predchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2013 získala Komunistická strana Čiech a Moravy 14,9 percenta hlasov, čo jej prinieslo 33 mandátov.Tento politický subjekt nazval svoj volebný program do nadchádzajúcich volieb "Program pre budúcnosť".Zámerom strany je zabezpečiť zvýšenie minimálnej mzdy postupne až na 50 percent priemernej mzdy, podporu obecnej a družstevnej výstavby a nízkonákladového bývania i valorizáciu dôchodkov. KSČM preferuje jednu zdravotnú poisťovňu a zabezpečenie špičkovej zdravotnej starostlivosti pre občanov, kvalitné vzdelanie a odmietnutie migračných kvót.