Kšeftovať s autami so stočenými kilometrami by malo byť zložitejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Na trh s ojazdenými autami a predovšetkým do riešenia problematiky so stočenými kilometrami vstupujú nové pravidlá. V týchto dňoch nadobúda účinnosť nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.Ten okrem iného zavádza register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa bude zaznamenávať hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti vozidla (odometer) v rôznych životných situáciách až do jeho vyradenia z evidencie. Štát pristúpil k takémuto kroku v snahe eliminovať neoprávnené zásahy a manipuláciu so stavom odometrov.Sieť autocentier AAA AUTO takýto krok hodnotí ako zásadný posun správnym smerom. Aby bol ale register naozaj účinný, musí po tomto kroku nasledovať aj prepojenie obdobných databáz v rámci celej Európskej únie. Iba tak sa zamedzí dovozu áut so stočenými kilometrami na Slovensko. V novej právnej úprave ešte ostávajú aj ďalšie nedoriešené problémy.Podľa odhadov spoločnosti, ktoré sú podporené aj štatistikami spoločnosti Cebia, je na trhu s ojazdenými vozidlami približne 40 % takých, ktoré majú stočené kilometre. Do registra budú musieť povinne posielať informácie o stave odometrov viaceré inštitúcie, ktoré s vozidlami prídu do styku, napríklad Stanice technickej kontroly, Pracoviská kontroly originality, polícia, autoservisy, autobazáre, lízingové spoločnosti či poisťovne.zdôrazňuje prevádzkový riaditeľ siete autocentier Petr Vaněček.Podľa neho však nová právna úprava má ale ešte viacero otáznikov. Následne by malo prísť k prepojeniu obdobných databáz v rámci celej EÚ, aby sa zamedzilo dovozom áut so stočenými kilometrami z krajín západnej časti únie. K stočeniu kilometrov v autách totižto najčastejšie prichádza pri ich dovoze z cudziny, kedy sa vo väčšine prípadov kompletne stratí história vozidiel.uzatvára Vaněček.