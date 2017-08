Ktorý z politikov zarába najviac? Nie je z USA ani Nemecka

Singapurský premiér Lee Hsien Loong Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dosahuje takmer dvojnásobok ročného príjmu britskej kolegyne Theresy Mayovej. V porovnaní s príjmami manažérov v trhovej ekonomike sú však príjmy významných politikov skromné.Príjem Merkelovej sa často porovnáva so zárobkami predsedov správnych rád verejno-právnych úverových ústavov. Mnohí z nich dosahujú ročný príjem 500.000 a viac eur. Šéf hamburskej sporiteľne ho mal naposledy viac ako 850.000 eur. V porovnaní s ním sa ročný príjem kancelárky Merkelovej vyše 300.000 eur pokladá za skromný. A to už nehovoríme o príjmoch šéfov koncernov na burzovom indexe DAX 30, ktoré idú do miliónov.Kancelárka je však na tom lepšie v porovnaní s kolegyňami a kolegami v členských krajinách EÚ a iných častiach sveta. Ročný plat Merkelovej je 310.800 eur. Finančný portál Vexcash uviedol, že v rebríčku hláv štátov a predsedov vlád je na piatom mieste. Rozdiely v príjmoch politikov na miestach dva, tri a štyri nie sú veľké.Na uvedených miestach sú americký prezident Donald Trump s príjmom 342.000 eur, austrálsky premiér Malcolm Turnbull s príjmom 339.000 eur a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorý dostáva 328.000 eur. Singapurský premiér Lee Hsien Loong zarába ročne 1,4 milióna eur a je ďaleko najlepšie plateným štátnym zamestnancom na svete.Francúzsky prezident Emmanuel Macron zarába 182.000 eur ročne. Theresa Mayová riadi krajinu za 164.000 eur, taliansky premiér Paolo Gentiloni žije zo 117.000 eur. Poľská premiérka Beata Szydlová má ročný príjem 67.000 eur. Jej kolega v Madride Mariano Rajoy dosahuje o 12.000 eur viac.Údaje sú len o oficiálnych pravidelných príjmoch politikov. Spravidla sa zvyšujú o príplatky za vládne funkcie. Tie sa odlišujú podľa jednotlivých krajín. V mnohých prípadoch sa pokladajú za dôverné.Napríklad výška ročného príjmu ruského prezidenta Vladimira Putina pravidelne vyvoláva pochybnosti. Ide o 126.000 eur ročne. Turecký prezident Recep Erdogan dostáva 92.000 eur.Do celkového príjmu sa nezapočítavajú služobné autá, služobný byt a nezúčtovateľné položky. Neprihliada sa ani na daňové odvody politikov.Angela Merkelová za vyše 12 rokov v úrade zarobila 3,65 milióna eur. Podstatne vyšší bol príjem jej singapurského kolegu. Je dlhšie v úrade a má vyšší ročný príjem. Daňových poplatníkov stál už vyše 18,8 milióna eur.