Ku koncu mája bolo vyčerpaných 6,55 % eurofondov

Bratislava 10. júla (TASR) – Z balíka 15,55 miliardy eur eurofondov určených na roky 2014 až 2020 vyčerpalo Slovensko do konca mája 1,018 miliardy eur tvoriacich 6,55 %. Vyplýva to z údajov, ktoré Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil na svojej internetovej stránke.Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na aktuálne programové obdobie sprístupnili riadiace orgány vo výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku prostriedky vo výške 10,95 miliardy eur. Táto suma predstavuje 70,42 % z vyčleneného balíka.Najviac zdrojov má vo výzvach umiestnených Operačný program Integrovaná infraštruktúra, konkrétne 113,98 %. Viac ako polovicu pridelených prostriedkov obsahujú vyhlásené výzvy v Operačnom programe Ľudské zdroje (51,38 %), najmenej v Operačnom programe Efektívna verejná správa (31,83 %).Za všetky fondy boli k 31. máju zakontrahované prostriedky v hodnote 3,65 miliardy eur, teda 23,47 % z celkovej sumy. Všetky peniaze už má zazmluvnené program spolupráce Interact III, takmer polovicu Operačný program Technická pomoc (48,6 %). Na chvoste je Operačný program Výskum a inovácie s podielom 5,17 % zakontrahovaných zdrojov.Čerpanie eurofondov na národnej úrovni dosiahlo v tomto období 1,018 miliardy eur alebo 6,55 % z celkovej alokácie. Najvyššiu mieru čerpania vykazuje zatiaľ Program rozvoja vidieka s 18,38 %, nasledujú operačné programy Integrovaná infraštruktúra (10,2 %) a Technická pomoc (10,13 %). Operačný program Efektívna verejná správa doteraz vyčerpal 0,35 % zdrojov.Operačným programom prvýkrát hrozí krízové riadenie, tzv. nútená správa. Je to nástroj, ktorý možno aplikovať po odchýlení sa od stanovených ročných hodnôt záväzného plánu operačného programu.V praxi to znamená vypracovanie súboru opatrení vrátane časového harmonogramu ich zavedenia, ktoré navrhne centrálny koordinačný orgán v spolupráci s riadiacim orgánom a schváli vláda. Prvé vyhodnotenie záväzných plánov na rok 2017 sa podľa úradu vicepremiéra uskutoční v 1. štvrťroku 2018.uviedol úrad pre TASR.