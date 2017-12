Ku koncu novembra v SR vykonávalo podnikové služby 63 firiem

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. decembra (TASR) - Rezort hospodárstva evidoval ku koncu novembra tohto roku na Slovensku vyše 60 spoločností vykonávajúcich podnikové služby. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v materiáli Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku, s ktorým by sa v najbližšom období mal oboznámiť vládny kabinet.spresnil rezort hospodárstva vo vládnom materiáli.Popri náraste počtu centier v Bratislave a Košiciach vznikajú podľa MH SR centrá aj v iných mestách, okrem krajských a univerzitných miest (Trnava, Prešov, Zvolen) sú to aj menšie mestá, v ktorých má spravidla zahraničný investor existujúcu výrobnú prevádzku, ktorú rozšíri o poskytovanie vnútropodnikových služieb, napríklad o finančné alebo účtovné aktivity." zdôraznilo MH SR.Pod sektor podnikových služieb je podľa ministerstva možné zahrnúť pobočky najmä zahraničných spoločností, ktoré vykonávajú vnútropodnikové služby pre svoje materské a sesterské spoločnosti alebo pre tretie strany, a to v oblasti financií, informačných technológií, podpory ľudských zdrojov, marketingu, služieb zákazníkom, nákupu, predaja a iných.priblížil rezort hospodárstva.Dôvodom príchodu centier na Slovensko boli podľa MH SR v minulosti predovšetkým nízke mzdové a prevádzkové náklady. Dnes za hlavnú konkurenčnú výhodu Slovenska považujú centrá najmä kvalifikovanosť a flexibilitu pracovnej sily, ako aj interne vybudované know-how a skúsenosti. Priemerná mzda bola v roku 2015 na úrovni 1660 eur, podľa štatistík Americkej obchodnej komory priemerná mzda za rok 2017 dosahuje 1730 eur. Centrá v Bratislave a Košiciach reagujú na nedostatok pracovnej sily a zvyšujúcu sa konkurenciu poskytovaním príplatkov za prácu vo vybraných cudzích jazykoch, jazykové kombinácie, zahraničný pracovný čas a ďalšie. Stabilný zostáva podiel zahraničných zamestnancov, a to 11 % v roku 2015, ako aj v roku 2017.Nárast priemernej mzdy súvisí podľa MH SR aj so zmenou charakteru poskytovaných služieb. V minulosti vykonávali centrá najmä transakčné aktivity, medzi nimi napríklad spracovávanie faktúr, zaznamenávanie účtovných operácií, evidenciu klientov a iného. Aktivity centier sa postupne menia z transakčných na analytické. Centrá zo Slovenska napríklad zostavujú konsolidované finančné uzávierky celosvetových skupín (materská firma centra, prípadne sesterské a dcérske firmy), vypracovávajú podklady pre svetové burzy, pripravujú predikcie hotovosti (cash forecasting) či hodnotia poistné riziká. Z hľadiska dodržiavania štandardov (compliance) sú centrá na Slovensku v rámci celosvetových skupín hodnotené veľmi pozitívne.dodal v materiáli rezort hospodárstva.