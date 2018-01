Kuba a EÚ potvrdili novú éru vo vzájomných vzťahoch

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Havana 5. januára (TASR) - Európska únia a Kuba potvrdili začatie novej éry v bilaterálnych vzťahoch založených na vzájomnom "rešpekte" a "spoločných základoch". Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.vychádzajúc z dialógu a dohody o spolupráci, ktorá vstúpila do platnosti v novembri, uviedol vo štvrtok v Havane kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez pred rokovaním so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou.Táto dohoda podľa Mogheriniovej "otvára možnosti na prekonanie rozdielov a nájdenie spoločného základu". Európska top diplomatka zároveň vyzdvihla možnosť spolupracovať v oblasti rozvoja, obchodu a investícií.zhodnotila Mogheriniová na záver svojej dvojdňovej návštevy na Kube. Ide o prvú cestu Mogheriniovej na karibský ostrov od kedy do platnosti vstúpila dohoda o politickom dialógu a spolupráci s Kubou.Mogheriniová v úvode svojej návštevy kritizovala politiky usilujúce o izoláciu Kuby a "zatvorenie dverí". DPA v tejto súvislosti pripomenula, že tamojší analytici si tieto slová interpretovali ako jasný odkaz na nedávne rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa.povedala Mogheriniová. Európska únia je podľa nej "predvídateľným a pevným" partnerom, ktorý môže Kube pomôcť riadiť politický prechod a pomaly sa otvárajúcu ekonomiku.Dohoda medzi EÚ a Kubou je vôbec prvou svojho druhu. Má predstavovať právny rámec na vytvorenie bilaterálnych vzťahov, ako aj politického dialógu, spolupráce a spoločných aktivít v mnohých oblastiach.Podľa EÚ ide o komplexnú obchodno-právnu dohodu, z ktorej budú profitovať podnikatelia, investori a občania oboch strán. O jej uzavretí obe strany rokovali už od začiatku roku 2014, avšak podpísať sa ju podarilo až v decembri 2016, krátko po smrti bývalého kubánskeho vodcu Fidela Castra.EÚ je najväčším zahraničným investorom na Kube a zároveň jej druhým najväčším obchodným partnerom.