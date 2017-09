Kuba odložila voľby, musí odstraňovať škody spôsobené hurikánom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Havana 19. septembra (TASR) - Kubánska vláda v noci nadnes oznámila, že prvé kolo volieb miestnych samospráv sa prekladá z októbra na november. Vláda vo svojom vyhlásení vysvetlila, že štátne orgány na všetkých úrovniach sa teraz musia sústrediť na odstraňovanie následkov nedávneho hurikánu Irma, ktorý na Kube napáchal veľké škody. Informovala o tom agentúra Prensa Latina.Prvé kolo volieb do miestnych samospráv kubánska vláda preložila z 22. októbra na 26. november. V tých obvodoch, kde žiaden z kandidátov v prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa o týždeň neskôr uskutoční druhé kolo hlasovania. Poslanci miestnych samospráv na Kube majú dva a polročný mandát.Následne sa budú konať aj voľby poslancov zastupiteľstiev jednotlivých provincií a členov jednokomorového Národného zhromaždenia. Ich termín však zatiaľ nie je známy.Nový parlament potom vymenuje nového najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci - predsedu Štátnej rady. Túto funkciu od roku 2008 zastáva Raúl Castro, ktorý v nej vystriedal svojho brata, medzičasom zosnulého vodcu kubánskej revolúcie Fidela Castra.Raúl Castro v uplynulom období opakovane vyhlasoval, že toto končiace sa funkčné obdobie bude jeho posledným. Mandát mu vyprší vo februári 2018. Očakáva sa, že na čele Komunistickej strany Kuby bude až do roku 2021.Hurikán Irma vyčíňal na Kube od 8. do 10. septembra. Zasiahol 14 z jej 16 provincií, kde spôsobil vážne škody na bytových a rodinných domoch, úradoch, školách a ďalších verejných budovách, v energetickom sektore, poľnohospodárstve i v dopravnej infraštruktúre. OSN počas uplynulého víkendu uviedla, že Kuba bude potrebovať medzinárodnú finančnú pomoc, aby odstránila škody napáchané prírodným živlom.