Kubánci si uctili pamiatku revolucionára Ernesta Che Guevaru

Che Guevara, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Havana 9. októbra (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu zhromaždili v kubánskom meste Santa Clara, aby si pripomenuli 50. výročie smrti revolučného vodcu Ernesta "Che" Guevaru, ktorý patrí k najznámejším postavám marxistickej revolúcie v Latinskej Amerike.Jeho pamiatku si k mauzóleu prišiel uctiť aj jeho bojový druh a priateľ, kubánsky prezident Raúl Castro, informovala v noci nadnes britská stanica BBC. Podľa nej ďalšie tisíce Kubáncov sledovali obrad kladenia vencov k mauzóleu prostredníctvom televízie.Prejav k zhromaždeným predniesol 57-ročný Miguel Díaz-Canel, ktorý je politickými analytikmi považovaný za veľmi pravdepodobného nástupcu Castra vo funkcii hlavy štátu. Vo svojom prejave Díaz-Canel kritizoval americký imperializmus a vzdal hold legendárnemu Che Guevarovi.Mesto Santa Clara sa do kubánskych dejín zapísalo ako miesto, kde v decembri 1958 došlo k zvratu, keď tam ľavicoví revolucionári zaznamenali rozhodujúce víťazstvo nad jednotkami vtedajšieho prezidenta Fulgencia Batistu.BBC vo svojej správe konštatuje, že kult Che Guevaru na Kube - ale aj v iných krajinách Latinskej Ameriky - žije aj 50 rokov po jeho smrti. Jeho portrét je na bankovkách, bilbordoch i na nástenných maľbách, tzv. murales. BBC pripomenula, že veta "Buďte ako Che" z prejavu, ktorým Fidel Castro v roku 1967 oznamoval smrť Che Guevaru, je tiež stále živým posolstvom.BBC tiež poznamenala, že - súdiac podľa počtu školopovinných detí v dave zhromaždených v Santa Clare - život Che Guevaru je aj naďalej dôležitou súčasťou výchovy mládeže.Kým jeho sympatizanti ho považujú za príklad oddanosti a sebaobetovania, jeho kritici mu vyčítajú brutalitu a krutosť voči svojim oponentom. Bez ohľadu na to, či je vnímaný ako hrdina alebo krvilačný radikál, isté je, že bol súčasťou generácie, ktorá na Kube pomaly vymiera. Jeho najbližší druh, Fidel Castro, zomrel vlani. Fidelov brat Raúl by mal na budúci rok odstúpiť a jeho miesto by po takmer 60 rokoch mohol zaujať aj niekto iný ako člen rodiny Castrovcov, uviedla BBC.Ernesto Che Guevara sa narodil 14. júna 1928 v Rosariu do argentínskej buržoáznej rodiny. Vyštudoval medicínu, ale od roku 1956 bojoval na Kube po boku Fidela Castra proti tamojšej diktatúre. Po víťazstve revolúcie zastával na Kube významné štátne funkcie, potom sa zúčastnil partizánskych bojov v Kongu a Bolívii. Inkognito pobudol i v ČSSR.Popravený bol 9. októbra 1967 v Bolívii, kde spolu s ďalšími partizánmi bojoval proti vládnym silám. Jeho telo bolo v júli 1997 prepravené z Bolívie na Kubu a pochované v meste Santa Clara.