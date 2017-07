Kubánska veľvyslankyňa: Nová Trumpova politika pripomína studenú vojnu

Na archívnej snímke premiér SR Robert Fico (druhý zľava) a kubánsky prezident Raúl Castro počas prijatia slovenskej delegácie v Havane. Foto: TASR/Úrad vlády SR Foto: TASR/Úrad vlády SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Napriek tomu, že zatiaľ nie sú známe podrobnosti zmeny kurzu americkej politiky voči Kube, už samotné vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého mesiaca znamená krok späť. Zavádza totiž do vzájomných vzťahov nepriateľský postoj a celkovo pripomína studenú vojnu. V rozhovore pre TASR to uviedla kubánska veľvyslankyňa na Slovensku Yamila Pita Montesová." vyhlásila kubánska veľvyslankyňa.Podľa nej má nová americká politika veľa odporcov i v samotných Spojených štátoch – v Kongrese, medzi podnikateľmi alebo aj u tamojšej kubánskej komunity, a to predovšetkým medzi mladými. Podobný názor majú obyvatelia Kuby, ale aj bežní Američania, tvrdí.upozornila kubánska veľvyslankyňa.V rozhovore ďalej povedala, že vzťahy medzi Slovenskom a Kubou prežívajú svoje najlepšie chvíle, pričom vietor do ich plachiet dala predovšetkým návšteva slovenského premiéra Roberta Fica na Kube v roku 2015. Slovensko a Kuba rozvíjajú spoluprácu v oblasti energetiky, informatiky, kultúry či biotechnológií. Do výmenného programu na Kube nastúpi v septembri desať prvých študentov zo Slovenska. Nejde o kompletné vysokoškolské štúdium, ale o pregraduálne a postgraduálne programy, a to v rôznych špecializáciách – v medicíne, informatike či umení vrátane dramatického umenia, uviedla kubánska veľvyslankyňa.V troch slovenských nemocniciach už začali so zavádzaním kubánskeho lieku Heberprot-P, ktorý dáva nádej pacientom s diabetickou nohou a hroziacou amputáciou. Slovenských lekárov pritom do liečby zaškoľujú ich kubánski kolegovia.Kubánski lekári prišli na Slovensko v máji.informovala Montesová.spresnila veľvyslankyňa.