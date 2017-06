Kubánsky minister zahraničných vecí prišiel na prvú návštevu Slovenska

Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) – Slovensko-kubánske vzťahy zažívajú veľmi pozitívne a dynamické obdobie. Je to najmä vďaka politickým a ekonomickým reformám, ktoré v ostatných rokoch prebiehajú na Kube, vrátane prepustenia politických väzňov. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák po stretnutí so svojím kubánskym partnerom Brunom Rodríguezom Parrillom dnes v Bratislave.Išlo o prvú oficiálnu návštevu kubánskeho ministra zahraničných vecí vôbec v ére samostatného Slovenska.Na kubánske reformy priaznivo zareagovala aj Európska únia, ktorá zrušila reštriktívne opatrenia z roku 1996 a koncom minulého roka prijala novú Dohodu o politickom dialógu a spolupráci, pripomenul slovenský minister. Dohoda je v súčasnosti v procese ratifikácie v členských štátoch a Európskom parlamente. NR SR ju schválila minulý týždeň, pripomenul Lajčák.Slovenský minister vyzdvihol spoluprácu s Kubou v oblasti energetiky, školstva, športu a zdravotníctva.Bruno Rodríguez označil vzťahy medzi Slovenskom a Kubou za "vrelé", s veľmi dobrým dialógom na politickej úrovni.vyhlásil Bruno Rodríguez a zdôraznil, že Dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou uzavreli práve počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.