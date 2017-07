Kubica je pripravený na návrat do F1, prvý test zvládol výborne

Robert Kubica, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Robert Kubica, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo

Spielberg 7. júla (TASR) - Poľský automobilový pretekár Robert Kubica je pripravený po ťažkej autonehode z roku 2011 vrátiť sa do seriálu Formuly 1. Informovala o tom agentúra AP.Poľský jazdec testoval v júni vo Valencii po prvý raz od nehody monopost Formuly 1 tímu Renault. Výsledky boli natoľko dobré, že Kubicu čaká ďalší test. Tridsaťdvaročný jazdec bol dokonca rýchlejší, ako súčasný náhradník tímu Sergej Sirotkin. Generálny riaditeľ Renaultu Cyril Abiteboul jeho návrat do kokpitu nevylúčil: "Prvý test vo Valencii bol iba o tom, aby sa Robert mohol opäť zoznámiť s pocitmi z jazdy. Druhý už bude o posúdení jeho schopností vrátiť sa na najvyššiu úroveň."Kubica bude mať druhú skúšobnú jazdu na okruhu Paula Ricarda v Le Castellet v južnom Francúzsku, ktorý sa v budúcom roku vráti do kalendára F1. "Je tu ešte veľa prekážok, ktoré musí prekonať," dodal Abiteboul. Kubicov návrat ale zarezonoval aj u samotných jazdcov. "Bolo by to fantastické pre celú Formulu 1," vyhlásil Brazílčan Felipe Massa, podobne sa vyjadril aj jazdec Red Bullu Max Verstappen.Robert Kubica sa zranil pri nehode na pretekoch rely Ronde di Andora v talianskej Ligúrii v roku 2011. Bol za volantom vozidla Škoda Fabia, ktoré vo vysokej rýchlosti narazilo do steny. Poľský jazdec si vážne poranil pravú ruku, lekári na poslednú chvíľu odvrátili jej amputáciu.