Kucharovič:SNM hľadalo dôvod na ukončenie zmluvy vo veci Krásnej Hôrky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) sa namiesto konštruktívnej spolupráce s cieľom revitalizovať hrad Krásna Hôrka v okrese Rožňava a sprístupniť ho verejnosti venovalo hľadaniu dôvodu na ukončenie zmluvy na vypracovanie architektonickej štúdie a súvisiacich dokumentov. Tvrdí to autor štúdie, architekt Peter Kucharovič, s ktorým vedenie SNM vypovedalo zmluvu, pričom ako dôvod uviedlo, že štúdia nerešpektovala požiadavky investora a nekorešpondovala s ich predstavou obnovy hradu.uviedol Kucharovič, podľa ktorého o tom svedčia viaceré kroky SNM, napríklad stiahnutie architektonickej štúdie z pamiatkového úradu v Košiciach, kde ju ako splnomocnený zástupca SNM predložil na zaujatie stanoviska.doplnil s tým, že postup SNM považuje za účelový.konštatoval architekt.Ako pokračoval, kvôli ich prijatiu bola narýchlo zmenená zriaďovacia listina SNM, pretože inštitúcia podľa jeho slov nemala vo svojej pôsobnosti výkon projekčnej činnosti.dodal Kucharovič, podľa ktorého spôsobilosť týchto zamestnancov neprešla žiadnym posudzovaním z hľadiska ich vhodnosti na realizáciu zamýšľanej činnosti.Nesúhlasí ani s vyjadreniami predstaviteľov SNM, že štúdia nerešpektovala ich požiadavky a vo vizualizáciách boli použité chrómové povrchy a veľa skla či kovu, čo podľa nich pri takomto objekte môže pôsobiť rušivo.podotkol architekt. Zároveň považuje za neakceptovateľné, aby SNM označilo jeho štúdiu za produkt nespĺňajúci ich základné požiadavky v takej miere, že je potrebné odstúpiť od zmluvy s jej autorom.zdôraznil Kucharovič.SNM oznámilo odstúpenie od zmluvy s P. Kucharovičom začiatkom októbra na tlačovej konferencii priamo na Krásnej Hôrke. Podľa vedenia inštitúcie bola dôvodom tohto kroku nespokojnosť s jeho architektonickou štúdiou revitalizácie hradu a spolupráca s architektom nenaplnila ich očakávania. Ako konkrétne pripomienky napríklad uviedli, že vo vizualizáciách boli používané chrómové povrchy, veľa skla a kovu, čo podľa nich pri takomto objekte môže pôsobiť rušivo.Múzeum zároveň oznámilo vytvorenie nového pracovného tímu projektantov, ktorí budú v nasledujúcich rokoch pripravovať projekty pre SNM a nanovo naprojektujú aj obnovu Krásnej Hôrky. Podľa slov riaditeľa SNM Branislava Panisa by novú architektonickú štúdiu chceli predložiť pamiatkovému úradu koncom januára, prípadne začiatkom februára. Dodal, že ak všetko pôjde v rýchlom tempe, práce na hrade by sa mohli začať skôr ako v roku 2020.