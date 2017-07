Kucka prestúpil do Trabzonsporu, AC Miláno zinkasuje päť miliónov eur

Na ilustračnej snímke Juraj Kucka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Na ilustračnej snímke Juraj Kucka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Istanbul 7. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka prestúpil z AC Miláno do tureckého Trabzonsporu, kde podpísal trojročnú zmluvu. Milánsky klub za neho zinkasuje odstupné vo výške päť miliónov eur. Kucka, ktorý bude v novom pôsobisku obliekať dres s číslom 33, sa v klube stretne aj so spoluhráčmi zo slovenskej reprezentácie Jánom Ďuricom a Matúšom Berom. Informáciu o novej akvizícii potvrdil Trabzonspor v piatok večer na svojom oficiálnom webe.Tridsaťročný stredopoliar priletel v noci na piatok do Istanbulu, kde sa na druhý deň podrobil lekárskej prehliadke. Následne spečatil transfer do šiesteho tímu uplynulej sezóny tureckej Süper Lig podpisom kontraktu, ktorý znie do júna 2020.Kuckovi hrozilo, že v milánskom AC stratí pri veľkej konkurencii miesto v základnej zostave, preto zvolil odchod zo San Siro. Za "rossoneri" odohral v priebehu necelých dvoch sezón 59 ligových zápasov, v ktorých strelil štyri góly. Vlani v decembri uspel s Milánom v súboji o taliansky Superpohár. V reprezentácii patrí k jej kľúčovým hráčom, hral na MS 2010 v Juhoafrickej republike aj vlani na európskom šampionáte vo Francúzsku.