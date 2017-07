Kucka priletel do Turecka, mal by posilniť Trabzonspor

Na snímke hráč Juraj Kucka Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Istanbul 7. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka odchádza z AC Miláno a už čoskoro by mal podpísať zmluvu s tureckým Trabzonsporom. Informáciu prinieslo piatkové vydanie denníka Šport.Tridsaťročný stredopoliar priletel v noci na piatok do Istanbulu, kde by sa mal podrobiť lekárskej prehliadke a následne spečatiť transfer do 6. tímu uplynulej sezóny tureckej Süper Lig podpisom kontraktu. Na novom pôsobisku by sa stretol s krajanmi Jánom Ďuricom a Matúšom Berom.Kuckovi hrozilo, že v milánskom AC stratí pri veľkej konkurencii miesto v základnej zostave, preto zvolil odchod zo San Siro. Za "rossoneri" odohral v priebehu necelých dvoch sezón 59 ligových zápasov, v ktorých strelil štyri góly. Vlani v decembri uspel s Milánom v súboji o taliansky Superpohár. V reprezentácii patrí k jej kľúčovým hráčom, hral na MS 2010 v Juhoafrickej republike aj vlani na európskom šampionáte vo Francúzsku.